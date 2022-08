Nuova ondata di maltempo con grandine sull’Italia, ad essere colpito è il Nord dove il rischio maggiore è per le auto. Così spiega il portale il Meteo.It secondo cui “il peggio deve ancora arrivare”. Non semplici piogge ma supergrandinate.

“I prossimi giorni – si legge sul sito di informazioni meteo fondato da Antonio Sanò – saranno fortemente instabili, in qualche caso pure burrascosi. Veri e propri nubifragi organizzati in una storm line, ovvero una linea temporalesca, sono attesi nelle prossime ore e per tutto il resto della settimana (almeno fino a tutto il weekend), non solo al Nord e al Centro, ma anche sulle regioni meridionali, che saranno colpite in particolare nella giornata di Giovedì 1 Settembre”.

Secondo quanto spiega Il Meteo.it la causa del cambiamento climatico di queste ore “va ricercata nell’ingresso ad alta quota di correnti d’aria più fresche ed instabili in discesa dal Nord Europa che interagiscono con il gran caldo tutt’ora presente sul nostro Paese”. Si tratta dunque di un “mix potenzialmente pericoloso vista la tanta energia in gioco”.

“Nelle prossime ore e nei prossimi giorni questi contrasti tenderanno ad aumentare ulteriormente e non si può escludere il rischio di celle temporalesche particolarmente violente con associati venti di downburst (raffiche lineari in uscita dal temporale) fino a quasi 100 km/h. Oltre ai forti venti, il rischio principale è rappresentato dalle grandinate anche di grosse dimensioni che potrebbero verificarsi con elevato rischio di danni per tutte le auto esposte. Non possiamo al momento localizzare con certezza episodi di questo genere, tuttavia ne possiamo prevedere la potenzialità: attenzione dunque a Mercoledì al Nord e al Centro, mentre Giovedì saranno sotto osservazione soprattutto le regioni centrali (specie adriatiche) e quelle meridionali”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata