L'opera 'New Life - Recycling'

Premio dalla Society of illustrators per 'New Life - Recycling'. Nasce da un progetto sulla crisi climatica, la mostra in programma fino al 13 gennaio

Un’opera dedicata all’economia circolare vince la medaglia d’oro a New York. Il titolo è ‘New Life – Recycling’. E l’autrice, l’illustratrice Margherita Caspani, è stata premiata dalla Society of illustrators di New York con la medaglia d’oro per la categoria ‘Illustrazione istituzionale’. La cerimonia di premiazione è prevista per febbraio 2025 a New York.

L’opera – viene spiegato – è stata commissionata dal museo Palazzo Madama a Torino nell’ambito del progetto di sensibilizzazione alla sfida globale legata alla crisi climatica, culminato con la mostra ‘Change! Ieri, oggi, domani. Il Po’, allestita fino al 13 gennaio 2025.

Margherita Caspani è un’illustratrice milanese diplomata in illustrazione e animazione allo Ied di Milano. Le sue illustrazioni hanno ricevuto premi internazionali in Italia, negli Usa e in Cina.

‘New Life – Recycling’ è stata esposta in una mostra diffusa per le vie di Torino, tra aprile e maggio di quest’anno, in occasione della Planet week promossa dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica in collaborazione con il programma Connect4Climate della World bank che ha proposto in Piemonte una riflessione sui temi legati all’azione climatica, all’economia circolare, alle energie rinnovabili, all’acqua e ai giovani. La Planet week ha anticipato il G7 clima, energia e ambiente (dal 28 al 30 aprile alla Reggia di Venaria Reale).

Quest’opera di Margherita Caspani fa parte delle 20 illustrazioni commissionate a illustratrici e illustratori italiani riconosciuti a livello mondiale, “con il compito di riflettere e lavorare su tematiche che riguardano la vita e la quotidianità di ognuno di noi, creando ciascuno una sorta di stazione ‘illustrante’, un’immagine originale capace di rendere visibile un concetto connesso alla crisi climatica con uno sguardo d’autore”.

La medaglia d’oro della Society of illustrators – si fa presente – “rappresenta un illustre riconoscimento al lavoro dell’artista e anche al progetto Change!, e testimonia il valore dell’impegno su un tema più che mai attuale, che troppo spesso manca di essere al centro del dibattito pubblico e dell’attenzione di cittadinanza e istituzioni”.

