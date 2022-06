Il rapporto sullo stato dell'arte degli incentivi che portano alle detrazioni a carico dello Stato

Continua la corsa del superbonus che arriva a sfiorare i 34 miliardi (33,7 miliardi) a fine maggio per le detrazioni previste a carico dello Stato con il completamento dei lavori. Questo quanto emerge dagli ultimi dati dell’Enea.

Secondo il rapporto dell’Enea il numero di asseverazioni raggiunto a maggio è 172.450.

Il totale degli investimenti per i lavori conclusi ammessi a detrazione arriva a 21,5 miliardi; le detrazioni maturate sono pari a 23,6 miliardi.

Per quanto riguarda i condomini il numero di asseverazioni è di 26.663; gli investimenti complessivi si avvicinano ai 15 miliardi; l’investimento medio è di circa 562mila euro.

Per gli edifici unifamiliari le asseverazioni sono 91.444, per oltre 10 miliardi di investimenti; l’investimento medio è di 113mila euro. Per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti le asseverazioni sono 54.338, per 5,3 miliardi di investimenti, con una media di quasi 98mila euro.

