Il Principe Pallavicino su Manuela Arcuri: “E’ innamorata? Spero di sì”

Manuela Arcuri e il principe Domenico Antonio Pallavicino insieme? Negli ultimi giorni sui social è rimbalzata e diventata virale una foto pubblicata dal magazine Chi la scorsa settimana, nella quale il principe e la Arcuri posavano insieme, mano nella mano, su un aereo privato della compagnia del nobile genovese, Airidea. In un’intervista esclusiva allo stesso periodico, Pallavicino ha però voluto chiarire che in vista non c’è nessun matrimonio tra i due. “In futuro chissà. Con Manuela c’è un rapporto molto stretto, fatto di grande affetto e stima, costruito negli ultimi anni. Lei è molto vicina alle attività della Fondazione Pallavicino e di Airidea. Abbiamo condiviso molto e ci siamo conosciuti sempre meglio”.

“Chi non resterebbe affascinato da una donna come Manuela?” ha poi aggiunto il principe. “Ci frequentiamo da anni e trascorriamo volentieri del tempo insieme, spesso anche con amici e persone del nostro entourage. Condividiamo momenti piacevoli, divertenti, oltre a tanti impegni e progetti professionali”. I due si sono conosciuti grazie alla Fondazione Pallavicino. “Manuela aveva realizzato fotografie e servizi per noi”, ha proseguito il principe intervistato da Chi. “È stato un incontro quasi casuale. Poi è diventata anche testimonial di Airidea. L’amicizia è cresciuta negli anni. Più le persone si frequentano, più diventano amiche”.

Sui social qualche utente ha ironizzato sul possibile innamoramento di Manuela Arcuri nei confronti del Principe Domenico Antonio Pallavicino (lui 82 anni, lei 49). “Chi ha detto che Manuela è innamorata?” ha risposto il principe. “Spero che si possa innamorare. Che sia un po’ innamorata, questo lo spero. Poi il futuro è nelle mani di Dio. Domenico e il principe sono la stessa persona. Non si possono separare. Il carattere di una persona comprende anche la sua posizione”.