I festeggiamenti sono stati organizzati dalla figlia della showgirl, Jolanda

Ambra Angiolini festeggia il suo 47esimo compleanno con una festa organizzata dalla figlia Jolanda Renga, in cui la giovane ha invitato anche il fratello Leonardo e il padre, Francesco Renga. Il cantante e l’ex ragazza di ‘Non è la Rai’ sono stati insieme dal 2003 al 2015 ma ancora oggi, come testimonia il post di Ambra su Instagram per festeggiare il compleanno, sono in buoni rapporti. “Grazie a @jolandarenga per avermi donato tutto l’amore che si può in 12 h, grazie a Leo per tutto quello che sente, grazie al papo dei miei figli per l’amore ed il rispetto che ci portiamo da sempre“, si legge nella didascalia della foto pubblicata da Ambra, in cui si vedono appunto la figlia e l’ex compagno.

