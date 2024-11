Il candidato repubblicano alla vice presidenza, JD Vance, ha votato nella mattinata locale nel suo seggio di riferimento a Cincinnati, in Ohio. “Mi sento bene. Non si sa mai finché non si sa, ma mi sento bene per questa corsa”, ha detto Vance dopo che lui e sua moglie hanno votato. Vance ha aggiunto che partirà più tardi per Palm Beach, in Florida, per essere a fianco di Donald Trump quando arriveranno i risultati.

