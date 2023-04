L'ex presidente americano sotto inchiesta e in stato di arresto: su di lui pendono 34 capi d'accusa

Donald Trump è il primo ex presidente degli Stati Uniti a finire sotto inchiesta e in stato di arresto. Su di lui pendono 34 capi d’accusa. Al tycoon viene contestato il reato di falso in bilancio: avrebbe nascosto dei versamenti alla pornoattrice Stormy Daniels e alla star di Playboy Karen Mc Dougal con cui avrebbe avuto delle relazioni. Inoltre avrebbe pagato anche un usciere della Trump Tower perché tacesse sulla storia di un figlio illegittimo avuto dal tycoon Tutti e tre sarebbero stati pagati affinché non parlassero e non facessero rivelazioni durante la campagna elettorale del 2016. Trump dopo l’udienza di Manhattan, New York, si è difeso dalle accuse. “Questo caso falso è stato portato avanti solo per interferire con le prossime elezioni del 2024 e dovrebbe essere abbandonato immediatamente”, ha detto l’ex presidente dal resort di Mar-a-Lago, Florida. “Il nostro sistema giudiziario è diventato senza legge. Ora lo stanno usando in aggiunta a tutto il resto per vincere le elezioni. Ma non c’è nessun crimine, lo dicono anche i democratici più accaniti. Anche persone che non sono grandi fan hanno detto che questa non è la cosa giusta da fare”, ha detto ancora Trump.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata