Il monomotore è precipatato poco dopo il decollo da Santa Monica

Un piccolo aereo si è schiantato e si è capovolto su una spiaggia vicino a Santa Monica, in California. Le due persone a bordo, rimaste ferite e intrappolate nell’abitacolo, sono state recuperate dai soccorritori. Sono state portate in ospedale, ma non si conoscono le loro condizioni. Il monomotore Cessna era decollato dal vicino aeroporto di Santa Monica quando ha tentanto un atterraggio di emergenza e si è capovolto a sud del molo di Santa Monica.

