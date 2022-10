Due donne e un uomo sono rimasti uccisi, ferita una quarta persona

(LaPresse) Ennesima sparatoria negli Stati Uniti dove le armi da fuoco continuano a mietere vittime. Tre persone, due donne e un uomo, sono rimasti uccisi in una sparatoria avvenuta a Pittsburgh sabato notte. Una quarta persona è rimasta ferita ma è in condizioni stabili. Per il momento non ci sono notizie sugli autori della sparatoria avvenuta nella zona sud di Allegheny Commons Park, il parco più grande e antico della città di Pittsburgh.

