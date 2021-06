L'agente condannato a 22 anni e 6 mesi parla in aula prima della sentenza

(LaPresse) – Derek Chauvin era presente in aula a Minneapolis alla sentenza con la quale il giudice del tribunale Peter Cahill ha condannato l’ex agente a 22 anni e mezzo per la morte di George Floyd. L’ex poliziotto durante un arresto a Minneapolis tenne premuto il ginocchio sul collo del 46enne afromericano per 9 minuti. “Voglio fare le condoglianze alla famiglia di Geroge Floyd”, ha detto Chauvin in aula.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata