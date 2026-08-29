Colombia, veglia a lume di candela a Bogotà per le vittime del sisma

Centinaia di persone si sono radunate per una veglia a lume di candela in memoria delle vittime del terremoto del 10 agosto a Bogotà, capitale della Colombia. La veglia si è svolta venerdì in Plaza de Bolívar, dove i partecipanti hanno pregato per i defunti. Il devastante terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito la Colombia occidentale all’inizio di questo mese. Secondo i dati pubblicati dal governo centrale, il disastro ha causato la morte di oltre 300 persone. Il sisma ha provocato il caos, facendo crollare edifici, deformando strade, schiacciando automobili e lasciando senza casa migliaia di persone. Alla veglia erano presenti anche il presidente Abelardo de la Espriella e la first lady Ana Lucía Pineda.