Grecia, intercettato drone turco su Alessandropoli

Un drone turco è entrato nello spazio aereo della Grecia nei pressi di Alessandropoli, provocando l’immediata mobilitazione dell’Aeronautica militare ellenica. Secondo quanto riferito dall’emittente pubblica Ert, gli F-16 greci, che si trovavano in stato di allerta, sono decollati immediatamente e, nel giro di pochi minuti, hanno raggiunto il drone per identificarlo e intercettarlo. Le manovre dei piloti hanno spinto il velivolo senza pilota ad allontanarsi dallo spazio aereo greco. L’uscita dall’area è stata rilevata nella zona di Samotracia.

A destare particolare preoccupazione, sottolinea l’emittente, è stato il fatto che il drone si trovasse nei pressi della rotta di avvicinamento all’aeroporto di Alessandropoli proprio mentre un aereo passeggeri si preparava al decollo. La collaborazione tra l’Autorità per l’Aviazione civile e i caccia greci ha consentito di allontanare il drone senza mettere a rischio la sicurezza del volo passeggeri. In via precauzionale, tuttavia, all’aereo è stato ordinato di modificare la propria rotta e di mantenere una quota più bassa fino a quando non avesse superato la zona interessata. Una volta allontanatosi dall’area, l’aereo ha ripreso regolarmente il proprio volo verso l’aeroporto internazionale Eleftherios Venizelos di Atene.