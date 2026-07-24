Kenya, italiana muore in incidente stradale

Tragedia in Kenya: una cittadina italiana è morta in un incidente stradale. Secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche la donna, Sidney Serpetri, viaggiava su un taxi insieme al marito e al figlio.

In base alle prime ricostruzioni, il veicolo si è scontrato con un camion su una strada che collega Nairobi a Malindi. Oltre alla donna è deceduto anche l’autista kenyota del taxi, mentre il marito e il figlio della donna sono ricoverati all’ospedale Pandya, il più vicino al luogo dell’incidente, e sono in condizioni stabili. Le fonti sottolineano che fin dalla prima segnalazione l’ambasciata d’Italia a Nairobi, in raccordo con la Farnesina, sta seguendo la vicenda con la massima attenzione e ha preso immediatamente contatto sia con l’ospedale che con il marito della connazionale per fornire assistenza.