Ucraina, attacchi russi su Kiev: morti e feriti

È di almeno 10 morti il bilancio della serie di attacchi – con missili e droni – lanciati dai russi nel corso della notte sulla capitale dell’Ucraina, Kiev. Lo riferiscono le autorità locali. Altre 24 persone, secondo il capo della locale amministrazione militare Tymur Tkachenko, sono invece rimaste ferite. Lo stesso Tkachenko ha riferito che un edificio residenziale nel quartiere di Podilskyi è parzialmente crollato, mentre nel quadrante di Darnytsia, diverse strutture a più piani sono state danneggiate e si teme che alcune persone siano rimaste intrappolate sotto le macerie.

“Si tratta di edifici residenziali. Luoghi in cui le persone dormivano e vivevano la loro vita quotidiana”, ha affermato Tkachenko. Nell’attacco sono stati impiegati droni e missili da crociera. In precedenza il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva avvertito sulla possibilità di un nuovo raid russo su larga scala contro la capitale. Il bombardamento di stanotte arriva a pochi giorni dall’attacco combinato russo che aveva provocato la morte di almeno 31 persone a Kiev.