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lunedì 6 luglio 2026

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Iran, in migliaia a Teheran alla processione funebre per Ali Khamenei

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Migliaia di persone si sono radunate nelle strade di Teheran per assistere al corteo funebre della Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, morto a 86 anni in un attacco aereo il 28 febbraio insieme ad alcuni familiari. Le bare sfileranno fino all’aeroporto internazionale di Mehrabad, da dove le spoglie saranno trasferite in diverse città dell’Iran e anche in Iraq. Le cerimonie, iniziate sabato, si svolgono tra imponenti misure di sicurezza e la chiusura di strade e spazio aereo della capitale.