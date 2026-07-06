Iran, in migliaia a Teheran alla processione funebre per Ali Khamenei

Migliaia di persone si sono radunate nelle strade di Teheran per assistere al corteo funebre della Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, morto a 86 anni in un attacco aereo il 28 febbraio insieme ad alcuni familiari. Le bare sfileranno fino all’aeroporto internazionale di Mehrabad, da dove le spoglie saranno trasferite in diverse città dell’Iran e anche in Iraq. Le cerimonie, iniziate sabato, si svolgono tra imponenti misure di sicurezza e la chiusura di strade e spazio aereo della capitale.