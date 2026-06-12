Papa Leone XIV a Tenerife si rivolge ai migranti e agli operatori umanitari: “L’amore di Dio non conosce confini”

La prima tappa di Papa Leone XIV a Tenerife è stata il centro di Las Raíces, uno dei più importanti centri di accoglienza delle Isole Canarie. Il Pontefice si è rivolto ai migranti in francese, invocando solidarietà e la costruzione di una società più accogliente. “Oggi la Chiesa celebra la solennità del Sacro Cuore di Gesù, che esprime ai cristiani l’amore misericordioso e infinito di Dio per ogni essere umano. In questo contesto, è provvidenziale che possiamo unirci, vederci e, soprattutto, riconoscere che, non importa da dove veniamo, l’amore di Dio non conosce confini, non fa distinzioni, è dato a tutti e ci riunisce in unità. Mentre guardo i vostri volti e ascolto le vostre storie, penso anche ai vostri cuori feriti da tante difficoltà, ma anche confortati dall’amore che avete ricevuto da altri cuori aperti, generosi e misericordiosi”, ha detto.