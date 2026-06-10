Iraq, ondata di caldo estremo a Baghdad: ecco come si difendono i cittadini della capitale

Iraq alle prese con un’ondata di caldo estremo con temperature che si avvicinano ai 50° in diverse zone del Paese. Nella capitale Baghdad, il termometro ha toccato i 45° costringendo i residenti a ingegnarsi per trovare del fresco. Nelle affollate vie del mercato della metropoli, hanno allestito sistemi di raffreddamento improvvisati collegando degli irrigatori d’acqua ai ventilatori elettrici. Un altro rifugio popolare dal caldo implacabile sono le piscine e i parchi acquatici della città, dove molti si sono radunati per rilassarsi e prendersi una pausa dal caldo torrido.