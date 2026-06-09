Papa Leone XIV in Spagna, il Pontefice parla in catalano durante la preghiera nella Cattedrale di Barcellona

Papa Leone XIV ha pronunciato alcune parole in catalano durante una preghiera nella Cattedrale di Barcellona, nel primo appuntamento della sua visita nella città catalana. Il Pontefice ha presieduto la celebrazione di mezzogiorno, durante la quale sono state recitate anche preghiere nella lingua locale. Il gesto è stato accolto con attenzione in Catalogna, dove una parte della popolazione chiede da tempo una maggiore presenza del catalano negli eventi pubblici del Papa.

L’arrivo del Pontefice a Barcellona era stato accompagnato anche da una curiosità legata al calcio: nei giorni scorsi aveva infatti rivelato di tifare per il Real Madrid e non per il Barcellona, storica rivale del club della capitale spagnola. La visita di Leone XIV proseguirà poi alle Isole Canarie.