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mercoledì 10 giugno 2026

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Papa Leone XIV in Spagna, Guarda Civil ispeziona il suo aereo prima della partenza per Barcellona

LaPresse
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Quarto giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Oggi il Pontefice incontrerà i volontari che hanno collaborato all’organizzazione dei principali eventi della visita, alla Fiera di Madrid, l’Ifema, e lascerà la capitale per iniziare la tappa in Catalogna. Alle 11:10 partirà a bordo di un aereo Iberia e arriverà all’aeroporto di Barcellona El Prat alle 12:25. Più tardi alle 13 è prevista la preghiera di mezzogiorno presso la Cattedrale della Santa Croce e di Sant’Eulalia, la Seu. Prevost scenderà nella cripta per pregare presso la tomba di Sant’Eulalia, visiterà il chiostro e la fontana eucaristica ‘Ou com balla’ e firmerà il Libro d’Oro. Alle ore 20 inizierà la veglia di preghiera allo Stadio Olimpico Lluís Companys, primo grande evento pubblico a Barcellona.

Nelle immagini la Guardia Civil che ispeziona l’aereo con cui Papa Leone XIV si recherà nella città catalana.