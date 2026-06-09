Papa Leone XIV in Spagna, Guarda Civil ispeziona il suo aereo prima della partenza per Barcellona

Quarto giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Oggi il Pontefice incontrerà i volontari che hanno collaborato all’organizzazione dei principali eventi della visita, alla Fiera di Madrid, l’Ifema, e lascerà la capitale per iniziare la tappa in Catalogna. Alle 11:10 partirà a bordo di un aereo Iberia e arriverà all’aeroporto di Barcellona El Prat alle 12:25. Più tardi alle 13 è prevista la preghiera di mezzogiorno presso la Cattedrale della Santa Croce e di Sant’Eulalia, la Seu. Prevost scenderà nella cripta per pregare presso la tomba di Sant’Eulalia, visiterà il chiostro e la fontana eucaristica ‘Ou com balla’ e firmerà il Libro d’Oro. Alle ore 20 inizierà la veglia di preghiera allo Stadio Olimpico Lluís Companys, primo grande evento pubblico a Barcellona.

Nelle immagini la Guardia Civil che ispeziona l’aereo con cui Papa Leone XIV si recherà nella città catalana.