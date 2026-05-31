Ebola, inaugurato a Bunia un nuovo centro con il direttore Oms Ghebreyesus

(LaPresse) – L’Oms rafforza la risposta all’epidemia di Ebola nella zona orientale della Repubblica democratica del Congo , dove il virus continua a diffondersi rapidamente. Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha partecipato all’inaugurazione di un nuovo centro per il trattamento dei malati a Bunia. La struttura è dotata di attrezzature avanzate per la terapia intensiva dei pazienti. La capacità è di circa 100 posti letto, anche se al momento ne sono operativi 45. La struttura accoglierà tutti i casi di Ebola registrati nella zona e nei dintorni della città.