Nord Corea, Seul: “Da Pyongyang missile verso il Mar Giallo”

La Corea del Nord ha lanciato almeno un proiettile non identificato verso il Mar Giallo martedì, secondo quanto riferito dalle forze armate sudcoreane. Lo riferisce l’agenzia Yonhap. Lo Stato Maggiore Congiunto (Jcs) ha dichiarato che sta analizzando i dettagli del lancio.

Questa mattina, durante una riunione di gabinetto, il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha chiesto maggiori sforzi per potenziare le forze armate del Paese. Ha posto l’accento sulle capacità relative all’intelligenza artificiale e ai droni, nonché sulla potenziale acquisizione di un sottomarino a propulsione nucleare, una questione che è stata parte integrante della sua diplomazia con Washington. Lee, un liberale che sostiene il miglioramento dei rapporti con la Corea del Nord, non ha commentato specificamente le minacce lanciate da Pyongyang. Ha però sottolineato l’importanza del fatto che la Corea del Sud dimostri la “determinazione ad assumersi la responsabilità e a proteggere da sola la propria sicurezza”, affermando che un simile atteggiamento rafforzerebbe anche l’alleanza del Paese con gli Stati Uniti.