Giappone, l'esercitazione militare Usa ai piedi del Monte Fuji

Esercitazione militare statunitense in Giappone ai piedi del Monte Fuji. I Marines americani hanno testato il sistema missilistico mobile HIMARS, lanciando una serie di razzi nell’ambito di un’esercitazione “shoot and scoot”. Il sistema, montato su camion militari, permette di colpire rapidamente e cambiare subito posizione per evitare eventuali contrattacchi, una tattica considerata sempre più strategica nei conflitti moderni. L’addestramento si è svolto in collaborazione con le forze armate giapponesi nella base di Camp Fuji, a circa due ore da Tokyo. Gli Stati Uniti considerano l’HIMARS un’arma chiave anche nello scenario del Pacifico, dove Washington punta a rafforzare la deterrenza nei confronti della Cina e di un possibile conflitto legato a Taiwan.