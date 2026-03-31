Ucraina, Bucha commemora le vittime nel quarto anniversario del massacro

La città ucraina di Bucha ha commemorato i suoi abitanti, uccisi dall’esercito russo subito dopo l’invasione, il 24 febbraio 2022, nel quarto anniversario della liberazione dalle truppe di Mosca.

Le truppe russe occuparono rapidamente Bucha dopo l’invasione dell’Ucraina e vi rimasero per circa un mese. Quando le truppe ucraine riconquistarono la città, trovarono quello che divenne noto come l’epicentro delle atrocità della guerra. Decine di corpi di uomini, donne e bambini giacevano per le strade, nei cortili, nelle case e nelle fosse comuni. Alcuni mostravano segni di tortura.

Giorno dopo giorno, i recuperatori di cadaveri trovavano i morti in scantinati, negli androni dei palazzi, nel profondo dei boschi. Lunedì 30 marzo, decine di residenti di Bucha si sono riuniti vicino alla chiesa dove nel 2022 furono scoperte le fosse comuni di civili locali. Hanno acceso candele presso il memoriale con i nomi delle vittime. Il più piccolo aveva un anno e mezzo, il più anziano circa 100 anni.