Cisgiordania, nuova ondata di violenza dei coloni

Almeno 10 palestinesi sono rimasti feriti domenica sera in attacchi compiuti da coloni israeliani nella Cisgiordania occupata. Video ottenuti dall’AP mostrano auto e case date alle fiamme mentre i razzi illuminano il cielo vicino al villaggio a est di Nablus e accanto all’insediamento israeliano di Elon Moreh.

Gli attacchi sono stati scatenati dopo la celebrazione dei funerali di Yehuda Sherman, un colono israeliano di 18 anni morto la sera precedente in una collisione con un veicolo palestinese in un’area a nord dei villaggi attaccati. La polizia ha dichiarato che sta indagando sulle affermazioni dei coloni, secondo cui l’impatto sarebbe stato deliberato.