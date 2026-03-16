Giappone, naufragio al largo della base Usa di Okinawa: due morti

Due barche che trasportavano 21 persone si sono capovolte in mare, al largo di una base militare Usa dell’isola meridionale di Okinawa, in Giappone. Le autorità hanno detto che l’incidente ha visto cadere in acqua tutti gli occupanti delle barche provocando la morte di due persone. La Guardia Costiera giapponese ha detto che 18 di loro sono studenti di una scuola superiore di Kyoto. Dieci erano sulla barca Heiwa Maru e otto sulla barca più piccola, Fukutsu. I ragazzi stavano partecipando ad un programma di educazione alla pace. I funzionari hanno detto che i soccorritori della guardia costiera hanno tirato fuori dall’acqua tutte le 21 persone, ma una studentessa di 17 anni e il capitano di Fukutsu sono stati successivamente dichiarati morti. Due persone sono rimaste ferite ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.