Giappone, ecco la prima fioritura dei ciliegi

Le prefetture di Kochi e Gifu, nel Giappone occidentale, hanno annunciato lunedì la prima fioritura dei ciliegi, il fiore più amato del Paese, mentre le autorità hanno dichiarato l’inizio della stagione festiva.

L’inizio della stagione viene annunciato ufficialmente quando sull’albero si avvistano più di cinque fiori.

Shinobu Imoto, dell’Agenzia meteorologica di Kochi, ha dichiarato all’emittente televisiva giapponese TBS che le scarse precipitazioni da novembre a gennaio e la lunga durata del soleggiamento potrebbero aver contribuito al risveglio dell’albero.

I fiori di ciliegio, o “sakura”, raggiungono solitamente il loro picco tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, proprio mentre il Paese celebra l’inizio del nuovo anno scolastico e lavorativo.