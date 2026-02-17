Inghilterra, campi e strade sommersi dall'acqua dopo settimane di pioggia

Campi e strade sono sommersi dall’acqua nel sud dell’Inghilterra dopo settimane di pioggia persistente. Le immagini aeree mostrano parchi giochi, parcheggi e cortili delle abitazioni che ormai assomigliano più a piscine. Secondo i dati del Centro britannico per l’ecologia e l’idrologia, nelle ultime settimane alcuni fiumi nel sud-ovest dell’Inghilterra hanno raggiunto livelli record, con il terreno talmente saturo che l’acqua fuoriusciva dal suolo. Secondo i meteorologi, questo è uno dei mesi di gennaio più piovosi dal 1890 per il sud dell’Inghilterra.