Amsterdam, incendio in chiesa in centro: il rogo e l'intervento dei vigili del fuoco

Un incendio ha arso la chiesa di Vondelkerk, accanto al Vondelpark di Amsterdam. Il tetto del campanile è crollato. L’incendio nella torre della chiesa ha causato una “enorme pioggia di scintille”, con allerta fumo. “Questo è un incendio molto intenso e terribile in questa chiesa monumentale”, ha detto la sindaca di Amsterdam Femke Halsema, citata dal Ny Times.

Le case circostanti sono state evacuate. La Vondelkerk fu costruita nel 1872, con un esterno in stile neogotico. Rimase in uso come chiesa fino al 1977. Ad oggi lo spazio era utilizzato per eventi.