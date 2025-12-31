Home > Esteri > Tatiana Schlossberg morta a 35 anni: era giornalista e nipote di JFK

Era malata da di leucemia, come lei stessa aveva annunciato

Tatiana Schlossberg, giornalista ambientalista e nipote del presidente John F. Kennedy, è morta all’età di 35 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia. “La nostra amata Tatiana ci ha lasciati questa mattina. Rimarrà per sempre nei nostri cuori”, ha dichiarato la famiglia in un comunicato pubblicato sui social media dalla John F. Kennedy Presidential Library and Museum.

La morte di Schlossberg arriva un mese dopo che la giornalista aveva annunciato di essere affetta da leucemia terminale in un saggio pubblicato sul New Yorker. Schlossberg aveva raccontato che i medici le avevano diagnosticato il cancro poco dopo la nascita di sua figlia, avvenuta nel maggio del 2024. Autrice di diverse pubblicazioni, Schlossberg aveva precedentemente scritto di scienza e clima per il New York Times. Era la seconda figlia dell’ex ambasciatrice statunitense Caroline Kennedy e del designer Edwin Schlossberg. Lascia il marito, George Moran, e i loro due figli.