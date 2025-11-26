Israele identifica corpo ostaggio restituito, è Dror Or

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato che Israele ha identificato il corpo dell’ostaggio restituito martedì come quello dell’ostaggio Dror Or.

Secondo quanto riferito dall’esercito israeliano, Dror Or è stato ucciso dai militanti della Jihad islamica che hanno invaso la sua casa nel kibbutz Beeri il 7 ottobre 2023. Anche sua moglie, Yonat Or, è stata uccisa nell’attacco. Il kibbutz Beeri è stata una delle comunità agricole più colpite in quell’attacco che ha dato inizio alla guerra a Gaza. Due dei figli di Or, Alma e Noam, sono stati rapiti dai militanti il 7 ottobre e rilasciati in seguito a un accordo sugli ostaggi nel novembre 2023. Quasi tutti gli ostaggi o i loro resti sono stati restituiti in seguito al cessate il fuoco o altri accordi. A questo punto restano ancora a Gaza i corpi di 2 ostaggi, un cittadino israeliano e uno thailandese.

Israele consegna a Croce Rossa resti 15 palestinesi

I media palestinesi riferiscono che le forze armate israeliane hanno consegnato i resti di 15 palestinesi alla Croce Rossa attraverso il valico di frontiera di Kissufim, nella Striscia di Gaza centrale, in seguito alla restituzione dei resti dell’ostaggio Dror Or da Gaza avvenuta la scorsa notte. In base ai termini del cessate il fuoco, Israele è tenuto a restituire 15 corpi di palestinesi per ogni ostaggio ucciso che riceve.