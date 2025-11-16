Milioni di luci natalizie illuminano St. Augustine, la città più antica degli Usa

La secolare città di St. Augustine, in Florida, si trasforma ogni anno quando milioni di luci natalizie illuminano le sue strade storiche, attirando visitatori da tutto il mondo.

La cerimonia annuale di accensione delle luci è iniziata nella storica Plaza de la Constitución, dove musica, spettacoli dal vivo hanno segnato l’inizio dell’amata tradizione delle Notti di Luci della città. Le origini di St. Augustine risalgono all’inizio del XVI secolo, quando l’esploratore spagnolo Juan Ponce de León rivendicò l’area per la corona spagnola.

Oggi la città è famosa per il suo ricco patrimonio culturale, caratterizzato da tetti in terracotta, porte ad arco, carrozze trainate da cavalli e tram turistici che serpeggiano tra monumenti come il Castillo de San Marcos, il faro di St. Augustine e persino un allevamento di alligatori.

Ogni sera fino all’11 gennaio 2026, Nights of Lights attira visitatori da tutto il mondo per vivere la magia della città più antica d’America.