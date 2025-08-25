Usa, incendi in Oregon e California: i vigili del fuoco combattono tra le fiamme

Gli Stati americani di California e Oregon alle prese con dei grandi incendi boschivi alimentati dal clima caldo e secco. Centinaia le persone che sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. I vigili del fuoco al lavoro stanno cercando di arginare le fiamme.

Nelle immagini i roghi a Pickett nella contea di Napa, in California. Gli incendi si sono estesi su una superficie di 26 km quadrati. Circa 190 persone sono state evacuate, mentre altre 360 sono state allertate a causa del pericolo che l’incendio raggiungesse circa 500 edifici nei pressi di Aetna Springs e Pope Valley.