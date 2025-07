Gaza, raid Idf su campo profughi di Shati. Al Jazeera: 5 morti

In Cisgiordania un palestinese tenta di investire soldati israeliani: arrestato

La tv qatariota al-Jazeera riporta di un attacco israeliano nel campo profughi di Shati, a Gaza con 5 palestinesi uccisi. “I soccorritori a Gaza affermano che le forze israeliane hanno attaccato un’abitazione nel campo profughi di Shati, a nord di Gaza City, uccidendo almeno cinque persone e ferendone diverse altre”, dice l’emittente. A Gerico, in Cisgiordania, un palestinese a bordo di un’auto ha tentato di investire i soldati israeliani, che hanno sparato ferendo l’uomo poi arrestato, fa sapere l’Idf. Nei pressi di Ramallah la troupe del corrispondente della Cnn Jeremy Diamond è stata attaccata da coloni israeliani, che hanno danneggiato la loro auto, come riporta il giornalista. Non ci sono feriti.

Israele, ‘Ebraismo della Torah Unito’ lascia coalizione governo

La maggioranza che sostiene il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è in bilico dopo che il partito ultraortodosso Ebraismo della Torah Unito ha lasciato la coalizione di governo. L’uscita di un partito che ha a lungo svolto un ruolo determinante nella politica israeliana non minaccia immediatamente il governo di Netanyahu. Tuttavia lascia il leader israeliano con una maggioranza risicata. Le due fazioni dell’Ebraismo della Torah Unito, Agudat Yisrael e Degel HaTorah, hanno dichiarato di voler abbandonare il governo a causa delle divergenze su un disegno di legge che rivedrebbe le ampie esenzioni dal servizio militare per i loro elettori, molti dei quali studiano testi ebraici invece di arruolarsi nell’esercito. L’addio del partito ultraortodosso ha una finestra di 48 ore prima di diventare ufficiale, il che significa che Netanyahu può ancora trovare il modo di soddisfare il partito e riportarlo nella coalizione. Il ministro Miki Zohar, del partito Likud di Netanyahu, si è detto fiducioso che il partito possa essere convinto a tornare nella coalizione. “Se Dio vuole, tutto andrà bene”, ha affermato.

Idf ordina evacuazione palestinesi da Gaza City e Jabalia

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno invitato i palestinesi residenti a Gaza City e a Jabalia, nel nord della Striscia, a evacuare le proprie abitazioni a causa dell’offensiva in corso contro Hamas. “Le IDF stanno operando nella zona con maggiore forza per annientare il nemico e le organizzazioni terroristiche”, ha scritto sul social X il portavoce in lingua araba delle IDF, il colonnello Avichay Adraee, “i combattimenti si stanno estendendo verso ovest, verso il centro città”. L’avvertimento ordina ai civili di dirigersi a sud, nella zona costiera di Mawasi.

Sa’ar: “Non vogliamo controllare Gaza a lungo termine“

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha dichiarato che il suo paese non ha “alcuna intenzione” di controllare la Striscia di Gaza a lungo termine. “Non abbiamo alcuna intenzione di farlo”, ha detto Sa’ar in un’intervista esclusiva a Euronews. “Per quanto riguarda la Striscia di Gaza, abbiamo solo preoccupazioni di sicurezza”.