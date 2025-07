Regno Unito, terza ondata di caldo dell'estate nel paese

Il Regno Unito sta vivendo la terza ondata di calore dell’estate. Sabato i record della giornata più calda dell’anno sono stati battuti in Galles, Scozia e Irlanda del Nord. Le temperature hanno raggiunto i 32 °C in Scozia, 33 °C in Galles e 30 °C in Irlanda del Nord.

In Inghilterra molte persone si sono riversate sulle spiagge in cerca di sollievo dalle temperature torride, come i bagnanti che hanno affollato la località costiera di Eastbourne nell’East Sussex. L’ondata di calore dovrebbe attenuarsi lunedì, ma l’estate si conferma comunque una delle più secche del paese. Andy Rowe, direttore operativo della South East Coast Ambulance Service, ha consigliato alla popolazione di restare all’ombra, idratarsi regolarmente e limitare il consumo di alcol durante l’ondata di calore.