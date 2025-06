Almeno 6 le vittime e 19 i feriti. Diversi gli edifici distrutti

Sono almeno 6 le vittime e 19 i feriti per il raid effettuato dalle forze armate della Russia nella notte sulla capitale dell’Ucraina, Kiev. Edifici residenziali, un centro commerciale, una stazione della metropolitana e altre strutture sono stati danneggiati in diverse zone della capitale. Nelle immagini il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, in visita ai luoghi più colpiti per dare sostegno ai residenti.

