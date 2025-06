Massima allerta per le imponenti colonne di cenere incandescente

Il vulcano Lewotobi Laki Laki, situato nella parte centro-meridionale dell’Indonesia, è entrato in eruzione nelle scorse ore, sprigionando imponenti colonne di cenere incandescente nell’aria. Le autorità hanno elevato il livello di allerta eruttiva al massimo e ampliato la zona di pericolo a 8 chilometri dal cratere. L’Agenzia geologica indonesiana ha dichiarato in un comunicato di aver registrato il vulcano che ha sprigionato 10.000 metri di dense nuvole grigie, a seguito di significative attività vulcaniche, tra cui 50 in due ore, invece delle solite 8-10 attività giornaliere.

Le ceneri si sono espanse in una nube a forma di fungo visibile dalle città situate tra i 90 e i 150 chilometri dal vulcano. Non sono state segnalate vittime. I residenti sono stati invitati a prestare attenzione alle forti piogge che potrebbero provocare colate laviche nei fiumi che hanno origine dal vulcano. Un’eruzione del Monte Lewotobi Laki Laki a novembre ha causato la morte di nove persone e il ferimento di decine di altre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata