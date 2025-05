L'incidente a West Java ha ucciso almeno 10 persone, 6 i dispersi

A West Java, in Indonesia, un incidente in una cava di pietra ha ucciso almeno 10 persone che vi lavoravano, oltre a 6 dispersi. Almeno 20 le persone rimaste intrappolate tra le macerie a causa del crollo della cava e i soccorritori sono stati in grado di tirare fuori una dozzina di feriti. I soldati e i volontari stavano cercando di localizzare eventuali lavoratori rimasti sotto i detriti, grazie all’aiuto di cinque escavatori, ma il terreno instabile ha reso le operazioni più complicate. Il governatore di West Java, Dedi Mulyadi, si è mobilitato per chiudere questa cava più altre quattro simili, in quanto siti a rischio ambientale e per l’incolumità di chi ci lavora. RESTRICTION SUMMARY: NO ACCESS INDONESIA

