L'incidente è avvenuto lungo Water Street

Un’auto ha travolto un gruppo di tifosi del Liverpool durante la parata per la vittoria della Premier League. Migliaia di persone sono arrivate da tutto il Paese, ma i festeggiamenti sono stati rovinati quando, poco dopo le 18, si è vista un’auto investire alcuni passanti. Ci sarebbero diversi feriti. Un uomo, che è stato identificato come l’autista del mezzo, è stato rapidamente fermato dalla polizia. Si tratta di un britannico di 53 anni, proveniente dall’area di Liverpool. L’incidente è avvenuto lungo Water Street, nel centro di Liverpool. La parata ha seguito un percorso di 16 chilometri. Partita da Allerton Maze, si è diretta verso nord lungo Queens Drive, seguendo un percorso simile a quello utilizzato dai Reds durante la festa per la vittoria del campionato nel 2019. In occasione della parata sono state chiuse diverse strade. Il consiglio comunale di Liverpool ha fortemente raccomandato alla gente di non mettersi alla guida.

Starmer: “A Liverpool scene sconvolgenti”

“Le scene a Liverpool sono sconvolgenti, i miei pensieri vanno a tutti i feriti o coinvolti”. Lo ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer, commentando l’incidente stradale durante la parata per la vittoria del campionato dei Reds nel centro della città, con il ferimento di diversi pedoni. “Voglio ringraziare la polizia e i servizi di emergenza per la loro rapida e continua risposta a questo scioccante incidente”, ha sottolineato, “sto ricevendo aggiornamenti sugli sviluppi e chiedo che venga dato alla polizia lo spazio necessario per le indagini”.

