Il presidente brasiliano: "Nessuno ha sua grandezza d'animo"

Mercoledì il presidente brasiliano Luis Inacio Lula da Silva ha reso omaggio all’ex presidente uruguaiano José Mujica durante la sua visita in Cina. Mujica, un tempo guerrigliero marxista e coltivatore, è morto all’età di 89 anni. Visibilmente commosso, Lula ha sottolineato l’importanza di Mujica come simbolo della lotta per la democrazia in America Latina e ha ricordato gli ultimi momenti trascorsi con lui in Uruguay. “Conosco tante persone, conosco tanti presidenti, conosco tanti politici, ma nessuno è paragonabile alla grandezza dell’animo di Pepe Mujica. Era davvero una figura eccezionale“, ha detto Lula. “L’ultima volta che l’ho visto, era seduto con me e ha detto: ‘Lula, sto andando’, e con la massima serenità, la stessa calma con cui mi ha detto questo, così governava l’Uruguay”, ha aggiunto.

