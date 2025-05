La leader del Rassemblement National: "Ong e media pagati da Bruxelles"

(LaPresse) “La Ue cerca in tutti i modi di influenzare quanto avviene negli altri Paesi. Ci sono media e Ong pagati dall’Unione europea per rendere digeribili politiche che non erano digeribili”. A dirlo Marine Le Pen, leader del Rassemblement National alla scuola di formazione politica della Lega, alla domanda su un parallelismo tra la sua vicenda giudiziaria e quanto successo in Romania. “In Romania c’è stata una reazione del popolo che ha rivendicato la propria democrazia – ha aggiunto – mentre l’Unione europea sta lottando sempre di più contro i rivali politici”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata