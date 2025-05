I due Paesi sull'orlo della guerra: voli cancellati allo scalo

L’aeroporto di Karachi in Pakistan appare semideserto mercoledì dopo i raid tra Islamabad e l’India, che stanno portando i due paesi confinanti sull’orlo di un conflitto. Numerosi i voli cancellati nello scalo. L’India denuncia che è salito a sette civili morti e 30 feriti il bilancio del fuoco pakistano nella parte indiana del Kashmir mentre il portavoce dell’esercito del Pakistan, il tenente generale Ahmed Sharif ha comunicato che sono saliti a 31 i morti per l’attacco con missili lanciato da Nuova Delhi in diverse località del Paese.

