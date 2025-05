Una è in condizioni critiche. La polizia ha arrestato un uomo

Una sparatoria si è verificata nel pomeriggio di venerdì 2 maggio nel campus di Inglewood, città situata nella parte sud-ovest della Contea di Los Angeles, in California. Due donne sono rimaste ferite; una sarebbe in condizioni critiche. La sparatoria è avvenuta intorno alle 16.00 ora locale in un ufficio del campus dello Spartan College of Aeronautics and Technology. Un uomo, sospettato di aver aperto il fuoco, è stato arrestato dalla polizia dopo essersi inizialmente allontanato dalla scena del crimine. Il sindaco della città, James Butts, ha dichiarato che si ritiene che il sospettato sia un ex dipendente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata