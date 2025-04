L'evento commemora il lutto di Maria dopo la morte di Gesù

(LaPresse) – In Guatemala, sabato, donne cattoliche hanno sfilato per le strade della storica città di Antigua, portando una statua della Vergine della Solitudine in una cerimonia che commemora il lutto di Maria dopo la morte di suo figlio Gesù in occasione della Pasqua. Le donne hanno sostituito i loro soliti mantelli viola con mantelli neri e hanno trasportato la statua, scolpita nel XVIII secolo, dalla Chiesa di La Merced.

