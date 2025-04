Il progetto preoccupa gli Usa per l'espansionismo di Pechino

È stata completata l’espansione del porto navale cambogiano di Ream finanziato dalla Cina a Sihanoukville, che ha sollevato preoccupazioni per la crescente presenza militare di Pechino nella regione. L’hub marittimo ospiterà una nave giapponese come prima nave da guerra straniera a fare scalo La base navale di Ream – dotata di un nuovo molo per ospitare navi molto più grandi, di un bacino di carenaggio per le riparazioni – è stata inaugurata dal Primo Ministro Hun Manet. La Cina e la Cambogia hanno avviato il progetto del porto nel 2022: gli Stati Uniti hanno espresso la preoccupazione che possa diventare un avamposto strategicamente importante per la marina cinese nel Golfo di Thailandia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata