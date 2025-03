Decine di migliaia di persone sono scese in piazza in tutta la Slovacchia per protestare contro il primo ministro populista Robert Fico e le sue politiche filorusse. Negli ultimi tre mesi le manifestazioni si sono svolte ogni quindici giorni nella capitale Bratislava e in altre città per chiedere le sue dimissioni. Le proteste sono iniziate a fine dicembre dopo il viaggio di Fico a Mosca per i colloqui con il presidente russo Vladimir Putin, e dopo le sue dichiarazioni secondo cui la Slovacchia potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciare l’Unione europea e la NATO.

