“Dovete scendere in campo perché si sentono rumori di guerra dappertutto. La vostra generazione non ha più la memoria delle tragedie delle grandi guerre, sono passati gli anni, non ci ricordiamo più che le guerre significano morti, mutilati, prigionieri, violenze, stupri. Scendete in campo per difendere la pace, la pace è il valore fondamentale. Altro che riarmo per centinaia di miliardi di euro e di dollari”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto dal palco di piazza del Plebiscito a Napoli, rivolgendosi agli studenti che hanno partecipato al flash mob ‘Bella così’ organizzato dalla Regione in occasione della festa della donna. “Riuniamo i popoli, seguiamo il messaggio di Papa Francesco – ha aggiunto De Luca – perché senza la pace abbiamo perso tutto. La pace e il dialogo fra i popoli prima di tutto. Poniamo termine ai massacri in Ucraina e a Gaza, dove sono morti 50mila palestinesi, in gran parte donne e bambini. Non è possibile avere questa situazione”.

