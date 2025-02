Migliaia di persone hanno manifestato ieri in tutta la Slovacchia in occasione del settimo anniversario dell’uccisione del giornalista investigativo Jan Kuciak e della sua fidanzata Martina Kusnírova, uccisi a 27 anni a colpi di pistola nella loro casa il 21 febbraio 2018. Le manifestazioni di ieri rientrano in un’ondata di proteste contro le politiche filo-russe del primo ministro populista Robert Fico. Secondo gli organizzatori, la folla ha chiesto le dimissioni di Fico in 47 città del Paese e 16 all’estero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata