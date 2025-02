Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman a Riad. L’incontro è avvenuto un giorno prima dell’incontro tra i funzionari statunitensi e russi in Arabia Saudita per discutere della fine della guerra in Ucraina. Il viaggio segue la telefonata della scorsa settimana tra il Presidente Donald Trump e il Presidente russo Vladimir Putin, in cui l’inquilino della Casa Bianca ha detto che “hanno concordato di far iniziare immediatamente i negoziati ai nostri rispettivi team”. Il tycoon ha parlato separatamente anche con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

