“Ho lasciato istruzioni: se mi uccidono vengono cancellati, non rimarrà nulla. Ma non dovrebbero essere in grado di farlo”. Lo ha detto Donald Trump a margine della firma dell’ordine esecutivo sul nucleare iraniano, che ristabilisce la massima pressione Usa su Teheran per impedire che acquisisca armi nucleari. “E’ molto duro” e “si spera che non dovremo usarlo”, ha aggiunto il presidente americano riferendosi al documento appena siglato.

