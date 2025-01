Le attività commerciali e le chiese hanno iniziato a liberarsi da diversi centimetri di neve che sono caduti su Nashville, Tennessee, per riaprire nel fine settimana. Al Judah Temple of Praise, i membri della chiesa sabato hanno spalato, cosparso sale e rimosso la neve dai marciapiedi e dal parcheggio in preparazione dei servizi domenicali. Anche i food truck sulla strada hanno dovuto liberare i loro esercizi commerciali dalla neve. Tutti si sono mobilitati per pulire strade e marciapiedi.

